РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 фев. 110 взрослых пациентов проходят лечение от коронавирусной инфекции в стационаре городской больницы №1 подмосковного Красногорска, сообщила главврач лечебного учреждения Анжелика Евзерихина.

Глава горокруга Дмитрий Волков провел традиционное оперативное совещание в понедельник. По словам главврача КГБ №1, учреждение на минувшей неделе работало в штатном режиме, оказывалась плановая помощь пациентам.

«В стационар поступил 701 пациент, выписано 715. Ситуация спокойная. В ковидном стационаре на сегодняшнее утро 110 человек, свободно 50 мест», - доложила Евзерихина.

Сотрудники подразделений больницы посетили на дому 1 507 пациентов. По сравнению с предыдущей неделей количество вызовов на дом уменьшилось на 449.

В поликлиниках первой горбольницы продолжают работать 13 кабинетов неотложной помощи. На минувшей неделе работали от 18 до 28 выездных бригад. На текущей неделе планируется такое же количество.

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