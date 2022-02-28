РИАМО - 28 фев. Беженка из Донбасса Елена, которую после прибытия в Подмосковье поселили в лагере в Клину, поблагодарила власти и местных жителей за теплый отеческий прием и помощь исстрадавшимся людям.

В понедельник Елена вышла на связь с губернатором Московской области Андреем Воробьевым во время его совещания с руководящим составом областного правительства и главами округов. В прямом эфире женщина разволновалась и даже упала в обморок. Однако вскоре ей стало лучше и она смогла пообщаться с главой Подмосковья.

«Мы 8 лет ждали этого момента. <…> То, как вы нас встретили, после того ужаса войны, которого мы там натерпелись, вот эта отеческая любовь, которой нас окружили... Выполняют потребности и желания. И у меня как-то щелкнул этот диссонанс между этим ужасом и этой любовью», - сказала Елена.

Андрей Воробьев подбодрил Елену и всех приехавших в Подмосковье беженцев из ДНР и ЛНР.

«Мы тоже переживаем, конечно, за все, что происходит. И мы знаем, какие годы провели семьи в этой чудовищной ситуации. Но одно дело предполагать, а другое дело там находиться. Поэтому наша задача - сделать так, чтобы вы настолько, насколько мы это можем, почувствовали нашу любовь, заботу, внимание к вам», - сказал Андрей Воробьев.

Он добавил, что нет ничего лучше родного дома, однако подмосковные власти постараются создать для вынужденных переселенцев максимально комфортные условия.

На минувшей неделе в Московскую область прибыли 1,3 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР. Людей разместили в детских лагерях.

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