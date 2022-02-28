РИАМО - 28 фев. В Московской области подготовка к весеннему половодью идет в штатном режиме, сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

«По информации МЧС, создано достаточная группировка сил и средств для своевременного реагирования и нивелирования рисков. Тем не менее, залог успеха — это постоянный контроль за ситуацией в городских округах», – отметил Фирсов на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Как рассказал Фирсов, в регионе работают 1 571 гидротехническое сооружение, которое предназначено для защиты от наводнений и разрушений берегов, из них 137 – бесхозяйные.

Больше всего ГТС установлено в Ступине – 161, Коломне – 151 и Кашире – 118.