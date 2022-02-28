РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 фев. Холодную воду отключили в понедельник в ряде домов в микрорайонах Салтыковка и Кучино подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

С 10:00 до 16:00 в микрорайоне Кучино, на ул. Почтовая, д. 2/1 требуется временное прекращение холодной воды для проведения работ на внутридомовых водопроводных сетях. Под отключение попал указанный жилой дом. Работы производит УК «ЖилКомАльтернатива».

Кроме того, в понедельник с 13:00 до окончания работ для проведения работ на водопроводных сетях в микрорайоне Салтыковка, ул. Южная, д. 13 требуется временное прекращение подачи холодной воды.

Под отключение попадают частные жилые дома, расположенные на улицах Институтская, Горького, Южная, Демократическая, Дубровинская, Комсомольская, Угловая, Проточная, Тихая, Средняя.