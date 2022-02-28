РИАМО - 28 фев. Сейчас ситуация с коронавирусом отошла на второй план, но система здравоохранения продолжает работать и ее нужно продолжать совершенствовать, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Система здравоохранения работает - плановая помощь, диспансеризация и, конечно, амбулаторное звено требуют от нас постоянного контроля и совершенствования в работе», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что в регионе продолжается работа по привлечению врачей и среднего медицинского персонала в медучреждения Подмосковья.

«Как мы знаем, для нашей большой Московской области это очень важная работа. Знаю, что главы и главные врачи, и руководители территорий осуществляют эту работу», - сказал губернатор.