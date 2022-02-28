РИАМО - 28 фев. Чтобы предотвратить возможное подтопление дорог в Подмосковье весной, специалисты проводят ряд работ по подготовке дорожной инфраструктуры к половодью, сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

Он отметил, что Минтранс Подмосковья провел анализ подмосковных дорог и выявил на них 308 мест, где возможно подтопление. Общая протяженность этих участков составляет 77 км.

«В настоящее время идет работа по расчистке кюветов и водопропускных труб, созданию укрепительных сооружений для остановки потоков воды. Важно ее закончить до 1 апреля», – отметил Тихон Фирсов на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Фирсов добавил, что компании, обслуживающие пассажирские перевозки в Подмосковье, были проинформированы о возможных подтоплениях дорог. С водителями перевозчиков была налажена оперативная обратная связь через чаты.

Если подтопления на дорогах все же произойдут, перепробег на маршрутах общественного транспорта может составить от 5 от 35 км.