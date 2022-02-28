РИАМО - 28 фев. Чтобы предотвратить возможное подтопление дорог в Подмосковье весной, специалисты проводят ряд работ по подготовке дорожной инфраструктуры к половодью, сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
Он отметил, что Минтранс Подмосковья провел анализ подмосковных дорог и выявил на них 308 мест, где возможно подтопление. Общая протяженность этих участков составляет 77 км.
Фирсов добавил, что компании, обслуживающие пассажирские перевозки в Подмосковье, были проинформированы о возможных подтоплениях дорог. С водителями перевозчиков была налажена оперативная обратная связь через чаты.
Если подтопления на дорогах все же произойдут, перепробег на маршрутах общественного транспорта может составить от 5 от 35 км.
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