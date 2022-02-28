РИАМО - 28 фев. На Ялтинской улице в столице открыли обновленную детскую поликлинику №129, там провели комплексую реконструкцию, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Медучреждение посетил столичный градоначальник Сергей Собянин. Помимо этой поликлиники, в городе после такой же реконструкции открылась еще одна — филиал №1 ДГП №94 по адресу: Планерная улица, д. 16.

«В крупнейшую в истории Москвы программу реконструкции поликлиник вошло 201 здание – половина амбулаторного фонда города. С начала реализации программы мы завершили реконструкцию 36 зданий. Более 50 поликлиник находятся в работе. По остальным утверждены графики разработки проектной документации начала работ», — сказал мэр.

Он отметил, что к концу года программа модернизации амбулаторного звена может быть выполнена примерно на 50%.

«Вторую половину программы рассчитываем завершить в 2023 г. Сроки были максимально сжаты, чтобы москвичи не ждали годами, а как можно раньше получали обновленные поликлиники», – сказал Собянин.

Программу начали в 2020 году. Пока здание поликлиники в Нагорном районе обновляли, пациенты были переведены в другие ее подразделения.

После реконструкции в поликлинику поставлено свыше 1,2 тыс. единиц медоборудования, медицинской мебели, инструментов и инвентаря. В частности, по контрактам жизненного цикла были закуплены 2 аппарата УЗИ (универсальный и портативный) и 1 цифровой рентгенографический комплекс на 2 рабочих места.

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