РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 фев. С 21 по 27 февраля в МУ МВД России «Люберецкое» обратились более 2,1 тыс. раз, сообщил в понедельник на еженедельном оперативном совещании начальник ведомства Евгений Романцев.

«За прошедшую неделю в межмуниципальное управление «Люберецкое» поступило 2 120 звонков. По данным сообщениям возбуждено 27 уголовных дел, 20 — раскрыто по горячим следам», — сказал Романцев.

Он добавил, что за неделю произошло 212 дорожно-транспортных происшествий с тремя пострадавшими.