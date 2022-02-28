РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 фев. Пожарные подразделения подмосковного Красногорска выезжали на тушение пожаров 5 раз за минувшую неделю, сообщил замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по горокругу капитан внутренней службы Антон Волков.

Глава городского округа Дмитрий Волков провел оперативное совещание в понедельник.

«За прошедшую неделю силами гарнизона совершено 57 выездов, из них на пожары – 5», - сообщил представитель ОНД.

Особо он отметил пожар в ЖК «Арт», который произошел в ночь на 27 февраля в доме №2 на улице Авангардной. В квартире сгорел диван. Люди не пострадали.

По словам Антона Волкова, в данном многоэтажном доме это третий пожар за последние два года. Он подчеркнул, что из-за действий УК пожарные подразделения потеряли время и приступили к тушению на 7-8 минут позже, чем могли бы.

«Все замечания, которые я озвучил представителю обслуживающей организации в ночь с 26 на 27 февраля, повторяются с 2020 года. Это действия по встрече пожарных подразделений – закрыты ворота, лифт несвоевременно переведен в рабочий режим для подъема пожарных», - отметил Волков.

Глава муниципалитета поручил профильным замам провести разбор данной ситуации и в рамках отдельных поручений комиссии по ГО и ЧС довести до сведения УК порядок действий при пожаре.

«Это требования неукоснительной важности, за ними стоят человеческие жизни», - подчеркнул Дмитрий Волков.