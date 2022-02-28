РИАМО - 28 фев. Главам городских округов, где разметили жителей из ЛНР и ДНР, следует чутко относиться к беженцам, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Видим, какой стресс у людей, сколько они пережили, находясь в такой изоляции, под таким прессингом. Поэтому я прошу всех глав быть предельно внимательными, чуткими», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Воробьев поблагодарил волонтеров и отметил, что задача правительства Подмосковья - и дальше помогать всем, кто оказался в беде, в сложной ситуации.

«Это наша работа, которую мы делаем. Спасибо, что все делают ее от чистого сердца», - сказал губернатор.

В Московскую область ранее прибыли вынужденные переселенцы из Донецкой и Луганской народных республик. Губернатор региона Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов оказать приехавшим людям максимальное внимание.

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