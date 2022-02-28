РИАМО - 28 фев. В Московской области выдалась снежная зима. Из-за этого ожидается, что весной половодье в регионе может оказаться особо сильным и превысить норму, сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

Снежный покров в регионе в среднем составляет 30 см. При этом запасы воды в снеге в среднем составляют 82 мм и превышают норму на 8-22 мм.

«Благодаря тому, что почва сейчас несильно промерзла и уже в феврале были оттепели, таяние снега идет постепенно. Выдающееся половодье формируется при наличии больших запасов воды в снеге и холодной зимы без оттепели», – сказал Тихон Фирсов на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Точный прогноз половодья в Подмосковье будет представлен не раньше 5 марта.

По предварительным расчетам, под половодье могут попасть 139 населенных пунктов в 30 городских округах.

Больше всего опасных по паводку рек расположено в городских округах Красногорск, Истра, Дмитровский и Можайский. Также есть риск паводков в Клину, Электростали, Домодедове, Богородском, Одинцовском и Раменском округах.

«Всего возможно подтопление порядка 6 тыс. домов с населением до 32 тыс. человек. Из 4 тыс. малых рек и ручьев Подмосковья выделены наиболее опасные по паводку – это 91 речка», – добавил Фирсов.