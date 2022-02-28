РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. Жители Подольска попросили вернуться к первоначальному плану строительства дороги к индустриальному парку «Ориентир», сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

В деревне Мотовилово 26 февраля прошла встреча жителей деревень Гривно, Мотовилово и поселка МИС с представителями индустриального парка ООО «Ориентир» по вопросу строительства подъездных путей. Представитель индустриального парка рассказала жителям о том, где планируется строительство дороги. Жители попросили вернуться к первоначальному плану строительства дороги через заправку «Роснефть» или рассмотреть другой альтернативный вариант, минуя деревни.

Во встрече принимали участие замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Дмитрий Минченко, замдиректора ГКУ МО «Дирекция дорожного строительства» Андрей Лучкин, замминистра инвестиций, промышленности и науки Юлия Баринова, замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов и другие.

12 февраля жители уже обсуждали данный вопрос с представителями администрации округа и выразили мнение о том, что не хотят дорогу через населенный пункт. Они просили, чтобы был съезд с М-2. Мнение жителей обещали предложить к рассмотрению при внесении изменений в ПЗЗ и генплан Подольска.

Также жители деревень Гривно и Мотовилово жаловались в администрацию на незаконные действия компании «Ориентир» по строительству и движению грузового транспорта. Подольской горпрокуратурой была проведена проверка и внесено представление с указанием на необходимость прекращения противоправных действий по строительству незаконного примыкания, осуществления сноса подъездной дороги и приведения участка в первоначальное состояние.

Администрацией округа, в свою очередь, было направлено исковое заявление в Арбитражный суд Московской области к ООО «Индустриальный парк «Ориентир» о запрете проведения работ по строительству подъездной дороги по земельному участку, находящемуся в неразграниченной государственной собственности в деревне Гривно.