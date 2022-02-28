РИАМО - 28 фев. В понедельник в Шатуре состоятся общественные обсуждения, на которых жители округа определят лучший проект комфортной городской среды в муниципалитете. Выбранная общественная территория представит округ на VI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Очные обсуждения пройдут в Комплексном молодежном центре городского округа Шатура по адресу: г. Шатура, ул. Спортивная, д. 5. Мероприятие начнется в 16:30.

«Только благодаря коммуникации с жителями мы понимаем, какая именно территория подлежит благоустройству в первоочередном порядке, какие виды работ на территории будут интересны и востребованы», - отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

За 4 года участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проекты благоустройства Московской области одержали 27 побед, 18 проектов полностью реализованы.