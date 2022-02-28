РИАМО - 28 фев. Беженцев, прибывших в Подмосковье из ЛНР и ДНР, с комфортом разметили в детских лагерях региона, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«Все приехавшие комфортно разместились, трехразовое питание организовано, естественно бесплатно все для тех, кто прибыл из Донецка и Луганска», - рассказала Каклюгина на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

По ее словам, для встречи беженцев организовали 38 автобусов, там была предусмотрена вода и сухпайки. В организации встречи приняли участие порядка 250 волонтеров. Беженцев разместили в 7 детских лагерях региона.

«В Московскую область на прошлой неделе приборы 1,3 тыс. человек из Луганской и Донецкой республик. 235 из них - это дети дошкольного возраста. Школьников прибыло 391 человек, взрослых 445 - в основном это женщины. И пожилых людей 316», - добавила Каклюгина.

В Московскую область ранее прибыли вынужденные переселенцы из Донецкой и Луганской народных республик. Губернатор региона Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов оказать приехавшим людям максимальное внимание.