РИАМО - 28 фев. Весной хозяйственная повестка предполагает уделение особого внимания паводкам и подготовке к ним, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«И все, что касается водных объектов, должно быть под очень заметным контролем, и мы должны обеспечить здесь безопасность и не допустить каких-либо проблем», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что эта зима в Подмосковье была очень снежной.

Ранее энергетики ПАО «Россети Московский регион» приступили к подготовке электросетевых объектов к работе в период весеннего паводка. Специалисты обеспечат особый контроль объектов, находящихся в зонах повышенного риска, и примут меры для бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией.