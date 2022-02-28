РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 фев. В музее подмосковного Щелкова 3 марта состоится бесплатная экскурсия по выставке «Свое пространство», сообщается на странице Щелковского историко-краеведческого музея в соцсети «ВКонтакте».

На выставке представлены работы семейного и творческого содружества керамиста Анатолия Червякова, художника по батику Тамилы Шелест и их дочери - художника-монументалиста Елизаветы Червяковой.

Выставка проходит в отделе Щелковского историко-краеведческого музея в Доме культуры им. В.П. Чкалова по адресу: Щелково, улица Супруна, строение 3. Начало в 15:00, участие в экскурсии строго по предварительной записи.