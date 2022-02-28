РИАМО - 28 фев. В общественном транспорте Подмосковья оплата проезда банковскими картами работает в штатном режиме. Трудности могут возникнуть при оплате через Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay c привязанными к ним картами Visa и Mastercard, но доступны все остальные способы оплаты, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Если появляются трудности с оплатой проезда, об этом можно сообщить на горячую линию министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области по телефону 8 (495) 228-19-19.

В частности, люди могут столкнуться с проблемами при оплате проезда с помощью Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay с привязанными к ним картами систем Visa или Mastercard.

Проблема связана с санкциями в отношении некоторых российских банков.

Оплатить проезд можно с помощью пластиковых банковских карт, картами «Мир», привязанными к Mir Pay и Apple Pay, социальными картами, транспортными картами «Стрелка» всех видов и картами «Тройка».

Санкции в отношении российских банков были введены после начала спецоперации РФ на Украине.