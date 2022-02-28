РИАМО - 28 фев. С детьми дошкольного возраста, которые прибыли в Подмосковье из ЛНР и ДНР, начали работать студенты педагогических вузов, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«Начиная с сегодняшнего дня у нас в лагерях работают студенты наших педагогических вузов и их наставники. Они уже приехали, вахтовым методом будут организовывать досуг детей дошкольного возраста и помогать с уроками школьникам», - рассказала Каклюгина на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

В Московскую область ранее прибыли вынужденные переселенцы из Донецкой и Луганской народных республик. Губернатор региона Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов оказать приехавшим людям максимальное внимание.

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