РИАМО - 28 фев. Дети-беженцы, прибывшие в Подмосковье из ЛНР и ДНР, пошли в семь школ региона, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«Все дети школьного возраста пошли в школы Московской области. <…> У нас всего семь школ общей мощностью 5,5 тыс. (учеников - ред.). Фактической заполняемостью - 4,4 тыс», - рассказала Каклюгина на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

В Московскую область ранее прибыли вынужденные переселенцы из Донецкой и Луганской народных республик. Губернатор региона Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов оказать приехавшим людям максимальное внимание.

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