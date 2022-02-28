РИАМО - 28 фев. На прошлой неделе в Подмосковье приехало большое количество беженцев – это преимущественно женщины и дети. Губернатор региона Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто был активно задействован в приеме и размещении людей с Донбасса.

«Очень многим оказана медицинская помощь – спасибо врачам. Сегодня порядка 400 детей пошли в школы. Главы, благодарю вас за сопровождение, помощь, снабжение всем необходимым тех, кто оказался в сложной ситуации и вынужден был покинуть свои дома. Знаю, что эта помощь сейчас и в будущем будет продолжаться», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он подчеркнул, что в сложившейся непростой ситуации органы власти должны работать еще эффективнее, решать проблемы хозяйственной повестки, экономики, бизнеса, обеспечивать комфортное проживание граждан.

Эту работу Воробьев назвал ключевой задачей деятельности правительства региона.