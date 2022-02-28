РИАМО - 28 фев. Днем в понедельник в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержано и отменено свыше 160 прилетов и вылетов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково задерживаются 8 рейсов, 33 отменено. В Домодедове 5 рейсов задержаны, 21 отменен. В Шереметьеве задержали 9 рейсов, отменили 89.

По данным на сайте подмосковного аэропорта Жуковский, там задерживаются и отменены по 2 рейса.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

Ранее «Аэрофлот» стал отменять рейсы и приостанавливать полеты из столицы и Санкт-Петербурга в страны Европы из-за закрытия воздушного пространства. Ограничения вводятся после начала спецоперации РФ на Украине.

Москвичам рассказали, как вернуть деньги за билет на отмененный авиарейс>>