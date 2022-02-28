РИАМО - 28 фев. За прошедшие сутки в России госпитализировали 6382 человека с подтвержденным коронавирусом, это на 17,5% меньше, чем днем ранее, когда были госпитализированы 7742 Covid-пациента, по данным сайта стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в России выявили 106 920 случаев инфицирования коронавирусом. 733 пациента с инфекцией умерли. Еще 116 742 человека вылечились от Covid-19.

С начала пандемии в РФ выявили 16 398 036 случаев заражения коронавирусом. Число умерших людей с Covid-19 в стране достигло 351 660, число выздоровевших после перенесенного заболевания составляет 13 575 652.

По мнению экспертов, единственным способом защиты организма от коронавируса остается вакцинация. В России прививку от Covid-19 можно сделать бесплатно в государственных поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.

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