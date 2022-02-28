РИАМО - 28 фев. Сегодня самая главная тема – это то, что происходит в мире, в нашей стране и на юго-востоке. В связи с этим органы власти должны еще эффективнее заниматься обеспечением комфортного проживания граждан в сложившихся условиях, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы все хорошо помним, как и какую работу проводил наш дипломатический корпус, ну и конечно два выступления нашего президента, который еще раз очень доходчиво и подробно аргументировал невозможность угроз нашей стране со стороны НАТО», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он подчеркнул, что это очень сложные решения, но все они направлены на защиту России.

«В это непростое время, когда распространяются значительные ограничения, давление на нашу страну: и платежная система и вообще экономические, технологические ограничения – они все очень значимы. Мы это прекрасно понимаем. Поэтому каждый из нас на своем месте должен продолжать еще более эффективно заниматься хозяйственной повесткой. Все, что касается жизни Подмосковья, экономики, бизнеса, обеспечения комфортного проживания граждан, является нашей ключевой задачей», - отметил Воробьев.

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