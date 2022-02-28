РИАМО - 28 фев. В Москве водитель легкового автомобиля Volkswagen Polo врезался в мемориал «Стена скорби». Машина перевернулась, водителю потребовалась помощь медиков, сообщает Федеральное агентство новостей.

ДТП произошло на улице Садовой-Спасской. По предварительной версии, водитель ехал по направлению к проспекту Академика Сахарова.

Правоохранители устанавливают причины ДТП. На снимках с места аварии видно перевернувшийся автомобиль, получивший сильные повреждения.

Пострадавший был доставлен в больницу, врачи диагностировали у него перелом обеих голеней и черепно-мозговую травму.

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