РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 фев. На территории подмосковного Красногорска с 21 по 28 февраля раскрыли более 20 преступлений, сообщил замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по горокругу подполковник Александр Жидков.

Глава городского округа Дмитрий Волков провел традиционное оперативное совещание в понедельник.

«За неделю в системе учета сообщений о происшествиях зарегистрировано 2 441 сообщение. По системе-112 зарегистрировано 764 сообщения, в том числе о преступлениях – 9, раскрыто 4 из них. Возбуждено 25 уголовных дел», – сказал Жидков.

Он добавил, что за неделю полицейские раскрыли 17 ранее совершенных преступлений.

В территориальные органы УМВД за отчетный период были доставлены 24 гражданина, из них 18 – за административные правонарушения.

По словам сотрудника полиции, 27 февраля поступило сообщение о минировании ТРЦ «Вегас» в Красногорске.

«Проводилось обследование, информация не подтвердилась», - отметил Жидков.

Все подразделения УМВД России по горокругу работают в усиленном режиме в связи с событиями на Украине. Круглосуточный пост выставлен в образовательном центре «Созвездие», где находятся дети и сопровождающие их лица из ДНР.