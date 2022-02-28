РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 фев. Молодым мамам в Королеве 2 марта расскажут о психологической подготовке к родам, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

2 марта в роддоме подмосковного Королева пройдет бесплатная лекция для будущих мам «Психология беременности». О психологической подготовке к родам, эмоциональном состоянии беременной до, во время и после родов, о страхах беременных и их отношениях с близкими расскажет психолог Резеда Кучкарова.

Лекция начнется в 15:30. Для тех, кто ранее не записывался в «Школу мам», необходима предварительная запись по WhatsApp: 8(999)929-37-89 (в сообщении написать фамилию, имя с пометкой «Школа мам»).