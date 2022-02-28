РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 фев. Машина с молодыми людьми провалилась под лед на Москве-реке в подмосковном Красногорске 27 февраля, всем пассажирам удалось спастись, сообщил «РИАМО в Красногорске» директор МБУ ЕДДС Сергей Криворот.

«Четыре молодых человека на автомобиле выехали на лед под таблички «выход на лед запрещен». В 25-30 метрах от берега машина ушла под лед. Граждане сумели самостоятельно выбраться и вызвать спасательные службы», - сообщил Криворот.

По его словам, сообщение о происшествии поступило 27 февраля в районе 13:50. На место выехали спасатели Красногорского аварийно-спасательного гарнизона.

«Молодые люди отказались называть себя и предъявлять документы. На вид им 25 лет и старше», - добавил Криворот.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.