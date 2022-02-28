РИАМО - 28 фев. За прошедшие сутки в Подмосковье госпитализация потребовалась 144 пациентам с подтвержденным диагнозом Covid-19, что на 43% меньше, чем днем ранее (253), следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

В регионе за сутки выявили 1625 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели еще 3999 человек, умерли 22 пациента.

За весь период пандемии был зарегистрирован 939 871 случай инфицирования Covid-19. Побороли заболевание 830 550 человек. Жертвами инфекции стали 14 193 заразившихся.

По состоянию на 25 февраля, уровень коллективного иммунитета в Подмосковье составил 56,8%. Первую прививку поставил 5 201 031 человек, полностью вакцинировались 5 027 678 жителей региона.