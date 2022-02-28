РИАМО - 28 фев. Мужчина в столице обратился в полицию по поводу кражи денег из его автомобиля. Сумма ущерба превысила 2,3 млн рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Машина пострадавшего была припаркована на проезжей части на 3-й Тверской-Ямской улице. Неизвестный неустановленным способом смог проникнуть в салон авто и похитить оттуда деньги в сумме 2,33 млн рублей.

Затем злоумышленник скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража».