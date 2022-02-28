РИАМО - 28 фев. За прошедшие сутки в Москве были госпитализированы 338 человек, заболевших коронавирусом, что на 15,7% меньше показателя предыдущего дня (401), сообщает оперштаб Москвы.

На ИВЛ в больницах города находятся 383 пациента.

За минувшие сутки в Москве было выявлено 2 584 случая заболевания коронавирусом. Побороли инфекцию 4358 человек. Жертвами коронавируса стали 80 Covid-пациентов.

С начала пандемии в столице было выявлено 2 696 744 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровел после заражения 2 481 921 человек, скончались 41 276 пациентов.

В Москве продолжается кампания по вакцинации жителей от коронавируса. Привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.