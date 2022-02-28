РИАМО - 28 фев. За прошедшие сутки в Москве скончались 80 пациентов с подтвержденным коронавирусом, всего с начала пандемии жертвами Covid-19 стали 41 276 человек, сообщает оперштаб столицы.

За минувшие сутки в городе было выявлено 2 584 случая заражения коронавирусом, перебороли инфекцию 2 584 человека.

С начала пандемии в городе было зафиксировано 2 696 744 случая, справился с инфекцией 2 481 921 пациент.

Власти Москвы отметили улучшение ситуации с распространением коронавируса в городе. Медучреждения столицы постепенно возвращаются к плановой работе.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>