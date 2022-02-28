РИАМО - 28 фев. Нарядом скорой помощи из дома на улице Пантелеевской был госпитализирован 30-летний мужчина с множественными колото-резаными ранениями, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Ночью на мужчину напал 19-летний безработный молодой человек. Он ударил мужчину ножом по груди, пояснице и лицу, а затем скрылся с места преступления.

Правоохранители задержали подозреваемого в доме на Черноморском бульваре на следующий день. В отношении него возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Сейчас молодой человек находится под стражей.