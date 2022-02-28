РИАМО - 28 фев. В 2022 году Масленица в России будет продолжаться с 28 февраля по 6 марта. Традиционным блюдом праздника являются блины, однако некоторым людям стоит воздержаться от них в эту неделю. Диетолог Ирина Писарева отметила, что отказ от блинов особенно важен для тех, кто имеет лишний вес, страдает от заболеваний ЖКТ и сахарного диабета, сообщает «Вечерняя Москва».

«Во-первых, это противопоказано группам людей, у которых есть проблемы с ЖКТ типа панкреатита. Блины и любая мучная продукция — достаточно тяжелая пища. Тем более блины часто едят со сладкой начинкой: медом, вареньем и сгущенкой. Это для перечисленных категорий вдвойне опасно», — отметила Писарева.

Она объяснила, что из-за высокого содержания сахара блюдо имеет высокий гликемический индекс. По словам диетолога, даже здоровым людям не стоит часто есть блины.

«Калорийность одного блина без всяких топпингов и начинки составляет примерно 200 ккал. Если перебарщивать, то за один прием пищи можно съесть чуть ли не суточную норму. Хороший вариант — есть блины только в первый и последний дни Масленицы. Это не навредит организму», — подытожила Писарева.

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