РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 фев. В нынешнем году в городском округе Мытищи планируют отремонтировать 65 школ, сообщила заместитель главы округа Наталья Гречаная в своем Instagram-аккаунте.

В 2022 году в Московской области стартовала президентская программа по капитальному ремонту школ. Планируется, что ее участниками станут 328 общеобразовательных учреждений.

Гречаная отметила, что в этом году в программу капитального ремонта вошли 65 школ, из них школа №7 и школа для детей с ограниченными возможностями здоровья Мытищ. В рамках ремонта, с марта по август, будет применен комплексный подход, подразумевающий не просто ремонт зданий и помещений, но и замену мебели и оборудования, вплоть до закупки нового инвентаря в спортзалы.

По словам Гречаной, на время ремонта обучающиеся школы №7 и ШОВЗ продолжат образовательный процесс в школе №5 и гимназии №16 Мытищ. Цель президентской программы – создать качественную современную инфраструктуру для обучения нескольких поколений наших детей и комфортные условия для работы учителей. На всех этапах выполнения работ будет осуществляться контроль и оперативное информирование горожан о ходе ремонта.