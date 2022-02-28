РИАМО - 28 фев. Начальником Московской железной дороги назначен Валерий Танаев, его в понедельник представил коллективу гендиректор - председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, сообщает пресс-служба МЖД.

Белозеров отметил значимость магистрали и вклад всех специалистов в общие успехи компании. А Танаев в свою очередь выразил благодарность руководству компании за оказанное доверие. Он заверил, что коллектив будет и дальше эффективно решать поставленные перед ним задачи.

Ранее занимавший пост начальника МЖД Михаил Глазков переходит на должность заместителя генерального директора ОАО «РЖД» - начальника Центральной дирекции управления движением. Он возглавлял Московскую железную дорогу с мая 2019 года.

Танаев окончил Сибирскую государственную академию путей сообщения, в 2006 году – Омский государственный университет путей сообщения. Начал работать в 1986 году помощником машиниста тепловоза локомотивного депо Новокузнецк Кемеровской железной дороги.

После был машинистом тепловоза, машинистом-инструктором локомотивных бригад, главным инженером, начальником Новокузнецкого пассажирского вагонного депо, локомотивного депо Новосибирск. В последующие годы он также занимал руководящие должности.

В 2009 году стал замначальника Октябрьской железной дороги – главным ревизором по безопасности движения поездов. В июне 2011 года – начальником Октябрьской дирекции по ремонту тягового подвижного состава.

В 2013 – 2017 гг. работал главным инженером Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

С 2017 года и до настоящего времени был начальником Северной железной дороги.