РИАМО - 28 фев. Украинские спецслужбы стали чаще использовать своих соотечественников, живущих и работающих в России, для диверсий и шпионажа. Такие действия являются нарушением законов РФ, сообщает пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.

За сбор и передачу сведений по заданию иностранной разведки в России предусмотрено уголовное наказание в соответствии со статьей 276 УК РФ (шпионаж). Виновным грозит до 20 лет лишения свободы.

Лица, своевременно сообщившие о происходящем в правоохранительные органы, освобождаются от ответственности, если их действия позволили предотвратить ущерб интересам России.

В связи со сложившейся ситуацией УФСБ России по городу Москве и Московской области призывает сообщать о контактах с лицами, которые могут использоваться спецслужбами Украины для ведения деятельности против безопасности РФ. Это можно сделать по электронной почте moscow_mo@fsb.ru или телефонам 8 (495) 625-28-19, 8 (495) 914-21-03.