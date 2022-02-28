РИАМО - 28 фев. За прошедшие сутки в России умерли 733 человека с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии число умерших от Covid-19 в стране достигло 351 660, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в России выявили 106 920 случаев инфицирования. Еще 116 742 человека выздоровели после перенесенного Covid-19.

С начала пандемии в РФ выявили 16 398 036 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели с начала пандемии 13 575 652 человека.

Единственным надежным способом защиты организма от коронавируса остается вакцинация. В России прививку от Covid-19 можно сделать бесплатно в государственных поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.

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