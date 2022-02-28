РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 фев. Первенство Московской области по боксу среди юношей 13-14 лет прошло в центре единоборств городского округа Мытищи, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Почетными гостями соревнований стали заместитель главы Мытищ Владимир Агеев и заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион по хоккею Виктор Шалимов. Турнир прошел при поддержке управления по физической культуре и спорту администрации городского округа. Все участники и зрители оценили высокий уровень организации первенства.

В финальные бои пробились два мытищинских боксера. К сожалению, и Матвею Сенчукову, и Вадиму Анисимову не удалось одолеть своих более опытных соперников, но и две серебряные награды для мытищинской школы бокса – хороший результат.

«Дыхания не хватило. Устал уже к концу второго раунда. Мог выиграть, потому что соперник работал по одной тактике, летел на меня, надо было встречать, но не хватило дыхания», - отметил ученик школы №31 Сенчуков.