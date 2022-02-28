РИАМО - 28 фев. В Подмосковье в рамках проекта «Активное долголетие» 12 тыс. жителей региона старшего возраста прошли курсы компьютерной грамотности, организованные на базе областных МФЦ, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Граждане старшего возраста могут испытывать сложности в освоении интернет-пространства. Для них на базе МФЦ Подмосковья организованы курсы компьютерной грамотности», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Курсы по обучению компьютерной грамотности проходят в цифровых зонах офисов «Мои документы». На занятиях жителей учат пользоваться электронной почтой и базовыми программами, подавать заявления на получение госуслуг в электронном виде. Отдельные занятия посвящены правилам безопасности в интернете и важности антивирусных программ.

Чтобы записаться на занятия, необходимо обратиться к консультанту цифровой зоны МФЦ или позвонить в центр социального обслуживания.

Цифровые зоны в МФЦ являются центрами наиболее упрощенного получения госуслуг. Они открыты на базе существующих центров «Мои документы», а в некоторых округах занимают отдельные помещения.

Сегодня в цифровых зонах МЦФ Подмосковья организовано 609 рабочих мест для посетителей, ежемесячно за предоставлением госуслуг в эти центры обращаются около 50 тыс. заявителей.