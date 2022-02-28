РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 фев. Состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в городском округе Мытищи, сообщается в Instagram-аккаунте комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав горокруга.

На заседании был заслушан вопрос: «Организация межведомственных мероприятий, направленных на профилактику гибели и травмирования несовершеннолетних на пожарах».

В ходе заседания рассмотрено 57 персональных дел, 21 из которых на несовершеннолетних. С межведомственной базы данных снято 9 семей и 27 несовершеннолетних.