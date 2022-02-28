РИАМО - 28 фев. В Москве за прошедшие сутки выздоровели после заражения коронавирусом 4358 пациентов. Всего с начала пандемии в столице выздоровел после инфекции 2 481 921 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в столице было зафиксировано 2584 случая заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в городе было выявлено 2 696 744 случая.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против тяжелого протекания омикрона составляет 89%.

В городе продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Бесплатно привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.