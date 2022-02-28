РИАМО - 28 фев. Подмосковные врачи смогли вылечить еще 3 999 пациентов с подтвержденным коронавирусом. За время пандемии заболевание побороли 830 550 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 1 625 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Спасти не удалось 22 человека.

С начала пандемии в Подмосковье было выявлено 939 871 случай инфицирования. Жертвами вируса стали 14 193 человека.

В регионе продолжается кампания по вакцинации населения. Привиться от коронавируса одним из доступных отечественных препаратов бесплатно можно в поликлиниках и в выездных пунктах вакцинации.