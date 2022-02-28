РИАМО - 28 фев. За минувшие сутки в Москве было выявлено 2584 случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии было зафиксировано 2 696 744 случая инфицирования, сообщает оперштаб столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене обязательного перевода части сотрудников на удаленный режим работы. Теперь эта мера носит рекомендательный характер.

В Москве продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Бесплатно привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.

В России зарегистрировано несколько отечественных вакцин от коронавирусной инфекции. В частности, один из препаратов предназначен для подростков.

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