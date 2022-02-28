РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 фев. Строительство областной детской больницы в подмосковном Красногорске ведут с опережением графика, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В настоящее время ведется армирование и бетонирование фундаментной плиты и колонн техподполья.

«В настоящее время на площадке 140 рабочих и 35 единиц строительной техники. Работы идут с опережением графика», - уточнил глава областного стройкомплекса Владимир Локтев.

В рамках проекта в Красногорске планируется построить 8-этажное здание, в котором разместятся 28 отделений, в том числе инфекционное, лечебно-диагностические, приемное, оториноларингологическое и другие. Кроме того, здесь откроются симуляционный и консультационно-диагностический центры на 300 посещений в смену, а также стационар на 420 мест. Общая площадь медицинского комплекса составит 114,6 тыс. кв. м.

Строительство ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизации первичного звена».

Завершить все работы и ввести детскую больницу в эксплуатацию планируется в 2024 году.