РИАМО - 28 фев. За прошедшие сутки на территории Московской области выявили 1 625 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе было зарегистрировано 939 871 случай Covid-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ситуация в регионе стабилизировалась. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об отмене части ограничений, связанных с пандемией.

Так, отменен обязательный перевод сотрудников старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями на удаленку, восстановлена работа соцкарт этих категорий граждан для проезда на городском транспорте, изменены требования к посещению массовых мероприятий.

По состоянию на 25 февраля, коллективный иммунитет в регионе составил 56,8%. Постепенно утрачивает защиту организм тех, кто вакцинировался или переболел коронавирусом более полугода назад. Им необходимо проходить ревакцинацию.

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