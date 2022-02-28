РИАМО - 28 фев. За прошедшие сутки на территории России выявили 106 920 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии число выявленных случаев заражения Covid-19 в стране достигло 16 398 036, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

5409 случаев коронавируса выявили в Санкт-Петербурге, 4214 - в Самарской области, 3809 – в Пермском крае, 3442 – в Башкортостане, 3103 – в Нижегородской области, 2584 – в Москве, 1625 – в Подмосковье.

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 57,8%. Полную вакцинацию от Covid-19 в стране прошли 83 383 452 человека, прививку первым компонентом вакцины сделали 87 307 060 человек.

В регионах страны наблюдается снижение заболеваемости Covid-19. Так, в Подмосковье и столице смягчили ранее введенные ограничения.

Самым надежным способом защититься от инфекции остается прививка от коронавируса. Сделать ее можно в поликлиниках и общественных местах.