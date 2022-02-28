РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 фев. С 28 февраля по 6 марта сотрудники Госавтоинспекции проводят в подмосковном Щелкове профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», в ходе которого проводится работа с водителями транспортных средств, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД МУ МВД России «Щелковское».

Рейд обусловлен необходимостью привлечения внимания общественности к проблеме аварийности с пешеходами.

Водителям напоминают о необходимости выбирать скорость движения, соответствующую конкретной дорожной обстановке, а также метеорологическим условиям, особенно в темные время суток.

Кроме того, госавтоинспекторы напоминают водителям о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.