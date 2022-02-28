РИАМО - 28 фев. В Москве задержали мужчину, подозреваемого в ограблении пожилой женщины возле жилого дома на Варшавском шоссе. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По информации следствия, потерпевшая возвращалась из магазина и по дороге присела на скамейку у одного из домов.

«В этот момент к ней подошел злоумышленник и неожиданно нанес несколько ударов в область головы. Женщина упала, а нападавший забрал сумку и скрылся. По данному факту следователем ОМВД России по Нагорному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 161 УК РФ», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полиции удалось быстро найти и задержать подозреваемого рядом со входом в метро. Правоохранители считают, что мужчина может быть причастен и к другим похожим нападениям, его отправили под стражу. Расследование продолжается.