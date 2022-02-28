РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. Подольская детская школа «Витязь» приобретет новую хоккейную форму юным спортсменам на подаренный сертификат, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

Подарок подольской детской хоккейной школе КХЛ сделал один из партнеров лиги «Почта России». Спонсорский сертификат подарили на сумму, которую пока не разглашают.

В подольской хоккейной школе его планируют израсходовать на покупку хоккейной формы юным спортсменам. Это первый подобный жест доброй воли.