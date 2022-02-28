РИАМО - 28 фев. Российский теннисист Даниил Медведев стал первой ракеткой мира, сербский спортсмен Новак Джокович расположился на второй позиции, сообщает Газета.ru.

Согласно рейтингу АТР от 28 февраля, он набрал 8 615 очков. У Новака Джоковича — 8 465 очков.

У российского теннисиста на счету одна победа на турнирах Большого шлема. В прошлом году Медведев выиграл US Open.

На третьем месте теперь находится немец Александр Зверев, на четвертом — испанец Рафаэль Надаль, на пятой — грек Стефанос Циципас.

Джокович уже терял статус лучшего теннисиста планеты. В последний раз это было в феврале 2020 года.